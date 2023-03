(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tragica fine per Luca Moro , originario di San Benedetto del Tronto di 54 anni che, intorno alle 7 di ieri mattina, è statoto senza vita nelBau di via Crivelli. A scoprire il corpo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Choc al parco: va a spasso col cane e trova un cadavere, è un mistero - infoitinterno : San Benedetto, choc al parco: un uomo di mezza età trovato morto vicino al fossato -

L'uomo stava passando nel vialetto che si trova sotto ilBau e ha notato la sagoma di Moro in terra appoggiato alla recinzione. Ha impiegato pochi istanti a capire che si trattava di un ...... mi sono allontanato perché non volevo vedere' Il raccontoLa donna spiega che si trovava in quell'area perchè stava andando a trovare la madre che vive in una palazzina accanto al: '...Le vittime sono state sorprese alle spalle mentre erano sedute su una panchina del: con un ... Non appena si sono ripresi dallo, i ragazzi hanno allertato le forze dell'ordine. L'allarme è ...

Choc al parco: passante trova il cadavere di un uomo - Youtvrs Youtvrs

Tragica fine per Luca Moro, originario di San Benedetto del Tronto di 54 anni che, intorno alle 7 di ieri mattina, è stato trovato senza vita nel parco Bau di via Crivelli. A scoprire ...Paura a Villa Borghese per una coppia di adolescenti aggrediti e rapinati. Le vittime sono state sorprese alle spalle mentre erano sedute su una panchina del parco: con un coltello puntato alla gola..