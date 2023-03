Chiusa l’indagine di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid | indagati Conte | Speranza | Fontana | Gallera E poi Brusaferro | Locatelli | Miozzo | Borrelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023)l’allora presidente del Consiglio Giuseppee l’ex ministroSalute Roberto, il presidente appena riconfermatoLombardia Attilioe il suo ex assessore al Welfare, Giulio, rimasto fuori dal Consiglio regionale nell’ultima tornata elettorale. E ancora.diversi dirigenti chiave del ministeroSalute, non tutti ex; il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio; il coordinatore del primo Comitato tecnico scientifico Agostino; l’allora capoProtezione Civile Angeloe il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco. A tre anni dall’inizio ...