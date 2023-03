Chips Act, partono i finanziamenti. Per Gina Raimondo è questione di sicurezza nazionale (Di mercoledì 1 marzo 2023) È stata aperta la procedura per mettere a disposizione dei produttori di microprocessori circa 39 miliardi di dollari (per un totale di 53 miliardi) destinati agli investimenti in fabbriche e nella produzione. L’obiettivo del Chips Act, legge firmata dal presidente Joe Biden ad agosto del 2022, è rafforzare il vantaggio tecnologico degli Stati Uniti, e minimizzare gli effetti di possibili interruzioni nella catena di forniture, come è accaduto nel 2021 durante la pandemia, quando la mancanza di Chips ha bloccato molte fabbriche, alimentando l’inflazione. Così l’ha annunciato Gina Raimondo, segretario al Commercio degli Stati Uniti. In un’intervista, ha spiegato che il governo americano cerca di promuovere la produzione nazionale perché la considera un’esigenza di sicurezza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) È stata aperta la procedura per mettere a disposizione dei produttori di microprocessori circa 39 miliardi di dollari (per un totale di 53 miliardi) destinati agli investimenti in fabbriche e nella produzione. L’obiettivo delAct, legge firmata dal presidente Joe Biden ad agosto del 2022, è rafforzare il vantaggio tecnologico degli Stati Uniti, e minimizzare gli effetti di possibili interruzioni nella catena di forniture, come è accaduto nel 2021 durante la pandemia, quando la mancanza diha bloccato molte fabbriche, alimentando l’inflazione. Così l’ha annunciato, segretario al Commercio degli Stati Uniti. In un’intervista, ha spiegato che il governo americano cerca di promuovere la produzioneperché la considera un’esigenza di...

