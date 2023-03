Chigi chiama Chigi: l'ufficio stampa di Meloni (dall'India) non riesce a contattare il governo (a Roma) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Chigi chiama Chigi. “Non mi rispondono”. A poche ore dal viaggio della premier in India accadde quanto si racconta. I giornalisti dei quotidiani italiani sono già a New Delhi e attendono l’arrivo della premier. Dovrebbe partire nel tardo pomeriggio. Lo staff del governo, i responsabili della sua comunicazione, è sul posto per supportare la stampa italiana ma purtroppo c’è chi deve supportare l’inviato della premier. E’ Marco Ferrazzoli e fa parte dell’ufficio stampa di Meloni. E’ solo e a Palazzo Chigi non gli rispondono perché troppo occupati dall’affaire Sechi. Si attende a ore la nomina di Mario Sechi a capo ufficio ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023). “Non mi rispondono”. A poche ore dal viaggio della premier inaccadde quanto si racconta. I giornalisti dei quotidiani italiani sono già a New Delhi e attendono l’arrivo della premier. Dovrebbe partire nel tardo pomeriggio. Lo staff del, i responsabili della sua comunicazione, è sul posto per supportare laitaliana ma purtroppo c’è chi deve supportare l’inviato della premier. E’ Marco Ferrazzoli e fa parte dell’di. E’ solo e a Palazzonon gli rispondono perché troppo occupati’affaire Sechi. Si attende a ore la nomina di Mario Sechi a capo...

