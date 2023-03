Chieri-Suhl in tv oggi: orario e diretta streaming ritorno semifinale Challenge Cup femminile 2023 volley (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera Chieri-VfB Suhl Thuringen, partita valevole come gara di ritorno delle semifinali della Cev Challenge Cup femminile 2022/2023 di volley. Dopo la netta vittoria dell’andata per 3-0, alle ragazze di Giulio Cesare Bregoli basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. Le biancoblù però non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario: la formazione tedesca non ha nulla da perdere e proverà a ribaltare la situazione, rinviando tutto al Golden Set. Si preannuncia battaglia: chi accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 1 marzo al Palafenera di Chieri. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera-VfBThuringen, partita valevole come gara didelle semifinali della CevCup2022/di. Dopo la netta vittoria dell’andata per 3-0, alle ragazze di Giulio Cesare Bregoli basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. Le biancoblù però non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario: la formazione tedesca non ha nulla da perdere e proverà a ribaltare la situazione, rinviando tutto al Golden Set. Si preannuncia battaglia: chi accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 1 marzo al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inladi ...

