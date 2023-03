Chiara Ferragni sommersa dalle critiche per il nude look: “Non è Pornhub” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo l’abito Naked di Dior sfoggiato al festival di Sanremo, che mostrava il disegno del suo corpo, Chiara Ferragni prosegue il suo attivismo a favore del movimento Free The Nipple con una canotta trasparente che lasciava i capezzoli in vista. Così l’imprenditrice digitale ha presenziato alla sfilata Dior che si è tenuta alla Paris Fashion Week. Un look aggressivo e sensuale total black, in apertura della settimana della moda parigina. Tra le sfilate più attese della giornata il défilé di Dior, che in passerella ha lanciato una nuova linea firmata dalla designer Maria Grazia Chiuri. L’imprenditrice digitale manco a dirlo ha fatto scatenare i follower. “Chiara comunque questa cosa del nudo ti è sfuggita un po’ di mano!.. Sei diventata molto volgare nel modo di vestire dopo saremo, a ‘na certa anche meno!“, si legge in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo l’abito Naked di Dior sfoggiato al festival di Sanremo, che mostrava il disegno del suo corpo,prosegue il suo attivismo a favore del movimento Free The Nipple con una canotta trasparente che lasciava i capezzoli in vista. Così l’imprenditrice digitale ha presenziato alla sfilata Dior che si è tenuta alla Paris Fashion Week. Unaggressivo e sensuale total black, in apertura della settimana della moda parigina. Tra le sfilate più attese della giornata il défilé di Dior, che in passerella ha lanciato una nuova linea firmata dalla designer Maria Grazia Chiuri. L’imprenditrice digitale manco a dirlo ha fatto scatenare i follower. “comunque questa cosa del nudo ti è sfuggita un po’ di mano!.. Sei diventata molto volgare nel modo di vestire dopo saremo, a ‘na certa anche meno!“, si legge in ...

