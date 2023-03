Chiara Ferragni sempre più provocante: i look alla PFW (Di mercoledì 1 marzo 2023) Chiara Ferragni regina di stile e tendenza. Dopo aver stupito a Sanremo e dopo aver, come al solito, monopolizzato l’attenzione alla recente Milan Fashion Week, anche alla settimana della moda di Parigi è partita alla grande. Appena arrivata nella capitale parigina, ha lasciato senza fiato postando una foto della prima sera con un lungo abito fucsia abbinato a uno scialle di piume giallo fluo. Fonte: IPAChiara Ferragni alla Paris Fashion Week Ospite alla sfilata Dior, suo brand preferito, Chiara è diventata subito protagonista con un outfit incredibile, a metà tra il romantico e il rock. Gonnellone lungo con spacco laterale e calze a rete, canotta trasparente senza intimo e stivali biker bassi. Un insieme che potrebbe ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 marzo 2023)regina di stile e tendenza. Dopo aver stupito a Sanremo e dopo aver, come al solito, monopolizzato l’attenzionerecente Milan Fashion Week, anchesettimana della moda di Parigi è partitagrande. Appena arrivata nella capitale parigina, ha lasciato senza fiato postando una foto della prima sera con un lungo abito fucsia abbinato a uno scialle di piume giallo fluo. Fonte: IPAParis Fashion Week Ospitesfilata Dior, suo brand preferito,è diventata subito protagonista con un outfit incredibile, a metà tra il romantico e il rock. Gonnellone lungo con spacco laterale e calze a rete, canotta trasparente senza intimo e stivali biker bassi. Un insieme che potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElisaDospina : Costo del vestito 780 euro. Collezione Chiara Ferragni Brand. Taglia massima M. #chiaraferragni - GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - FQMagazineit : Chiara Ferragni alle sfilate con il seno in vista viene sommersa da critiche social: “Noiose queste tett* in bella… - blabla4_0 : RT @ElisaDospina: Costo del vestito 780 euro. Collezione Chiara Ferragni Brand. Taglia massima M. #chiaraferragni - redazionerumors : Reduce dal Festival di Sanremo, Chiara Ferragni si è recata nella capitale francese per assistere alla settimana de… -