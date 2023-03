Chiara Ferragni riporta in auge le ombré lips in rosso e nero (Di mercoledì 1 marzo 2023) Souvenir da Parigi. Alla sfilata Dior la business mom porta in scena un look labbra sexy-gothic giocato su 2 nuance intense. Ecco come replicarlo con i consigli dell'esperto Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 marzo 2023) Souvenir da Parigi. Alla sfilata Dior la business mom porta in scena un look labbra sexy-gothic giocato su 2 nuance intense. Ecco come replicarlo con i consigli dell'esperto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - zazoomblog : Chiara Ferragni sempre più provocante: i look alla PFW - #Chiara #Ferragni #sempre #provocante:… - DonnaGlamour : Il trend del bikini sulla neve: da Chiara Ferragni a Kendall Jenner, ecco le vip più audaci - FQMagazineit : Chiara Ferragni alle sfilate con il seno in vista viene sommersa da critiche social: “Noiose queste tett* in bella… - blabla4_0 : RT @ElisaDospina: Costo del vestito 780 euro. Collezione Chiara Ferragni Brand. Taglia massima M. #chiaraferragni -