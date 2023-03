Chiacchio: “Juve a -15 perché pena afflittiva data per togliergli la Champions?” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tele A – . Durante la trasmissione ‘Terzo Tempo’, l’avvocato Eduardo Chiacchio, ha fatto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tele A – . Durante la trasmissione ‘Terzo Tempo’, l’avvocato Eduardo, ha fatto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Avv. Chiacchio: 'Da -9 a -15? Pena deve essere afflittiva, andava tolta l'Europa alla Juve' #Napoli… - tuttonapoli : Avv. Chiacchio: 'Da -9 a -15? Pena deve essere afflittiva, andava tolta l'Europa alla Juve' - sscalcionapoli1 : Chiacchio: “Il -15 della Juve? Questo è l’unico caso in cui potrebbe essere revocata la sanzione” - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Avv. Chiacchio sul -15 alla Juve: “Solo in un caso potrebbe essere revocato, vi spiego” - infoitsport : L'AVVOCATO - Chiacchio: 'Il -15 della Juve? Questo è l'unico caso in cui potrebbe essere revocata la sanzione' -