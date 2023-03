Chi sono i putiniani italiani e come funziona la loro narrazione anti occidentale (Di mercoledì 1 marzo 2023) «Più di mille persone hanno protestato contro le sanzioni anti-russe davanti a una base Nato in Italia. L’azione è stata organizzata dall’associazione socio-politica Italia Unita, in collaborazione con il partito Russia Unita». Così la Tass riferì della «Manifestazione 20221218 Aviano – Italia fuori dalla guerra», con l’adesione di una cinquantina di sigle, sia di sinistra che di destra. Organizzatore Amedeo Avondet: un ex-esponente di Fratelli d’Italia spesso presente sulle tv russe, che scrive sulla stessa Tass. Un esempio che è stato il culmine di «La critica di matrice filo-Cremlino alla Nato nell’ecologia mediatica italiana»: l’intervento che Giovanni Ramunno, generale dell’Esercito e giornalista, già consigliere militare per la comunicazione del Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea, ha svolto lunedì nel corso di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) «Più di mille persone hanno protestato contro le sanzioni-russe dava una base Nato in Italia. L’azione è stata organizzata dall’associazione socio-politica Italia Unita, in collaborazione con il partito Russia Unita». Così la Tass riferì della «Manifestazione 20221218 Aviano – Italia fuori dalla guerra», con l’adesione di una cinquna di sigle, sia di sinistra che di destra. Organizzatore Amedeo Avondet: un ex-esponente di Fratelli d’Italia spesso presente sulle tv russe, che scrive sulla stessa Tass. Un esempio che è stato il culmine di «La critica di matrice filo-Cremlino alla Nato nell’ecologia mediatica italiana»: l’intervento che Giovanni Ramunno, generale dell’Esercito e giornalista, già consigliere militare per la comunicazione del Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea, ha svolto lunedì nel corso di ...

