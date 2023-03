‘Chi l’ha visto?’, puntata mercoledì 1 marzo: casi di Liliana Resinovich e Valeria Pandolfo oggi in tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – ‘Chi l’ha visto?’ tornerà nella puntata di oggi, mercoledì 1 marzo, sul caso di Liliana Resinovich. La procura non esclude che la donna, dopo la scomparsa, abbia vissuto per due settimane in un luogo “non meglio precisato, riflettendo a lungo su come agire e che determinazioni assumere”. A ‘Chi l’ha visto?’, in onda alle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli ne parla in studio con l’amico Claudio Sterpin e l’avvocato Nicodemo Gentile, mentre in collegamento da Trieste ci sarà Sergio Resinovich, il fratello di Liliana. In sommario anche la storia di un uomo che ha postato le fotografie di una signora in rete, come fosse una squillo, e l’ha avvertita della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) –visto?’ tornerà nelladi, sul caso di. La procura non esclude che la donna, dopo la scomparsa, abbia vissuto per due settimane in un luogo “non meglio precisato, riflettendo a lungo su come agire e che determinazioni assumere”. Avisto?’, in onda alle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli ne parla in studio con l’amico Claudio Sterpin e l’avvocato Nicodemo Gentile, mentre in collegamento da Trieste ci sarà Sergio, il fratello di. In sommario anche la storia di un uomo che ha postato le fotografie di una signora in rete, come fosse una squillo, eavvertita della ...

