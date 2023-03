Chi l’ha visto?, anticipazioni 1 marzo 2023: i casi di Liliana Resinovich e Valeria Pandolfo stasera in tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra casi da risolvere, gialli, scomparse, omicidi, che vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, mercoledì 1 marzo. La morte di Liliana Resinovich: suicidio o omicidio? Questa sera la trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto?, tornerà su Liliana Resinovich. La procura non esclude che la donna, dopo la scomparsa, abbia vissuto per due settimane in un luogo non ‘meglio precisato, riflettendo a lungo su come agire e che determinazione assumere’. Federica Sciarelli stasera ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello con Chi?, il programma di approfondimento e attualità, trada risolvere, gialli, scomparse, omicidi, che vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli. Ecco tutte ledi, mercoledì 1. La morte di: suicidio o omicidio? Questa sera la trasmissione di Rai 3, Chi?, tornerà su. La procura non esclude che la donna, dopo la scomparsa, abbia vissuto per due settimane in un luogo non ‘meglio precisato, riflettendo a lungo su come agire e che determinazione assumere’. Federica Sciarelli...

