Chi ha scelto Federico di Uomini e Donne? Ecco la nuova data della registrazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Chi ha scelto Federico di Uomini e Donne? Siamo tutti in trepida attesa per scoprire quale sarà la scelta di Federico Nicotera tra le due corteggiatrici Carola e Alice. La scelta doveva essere registrata lunedì 27 febbraio ma, a causa della morte di Maurizio Costanzo, tutte le trasmissioni di Maria De Filippi sono state sospese.

