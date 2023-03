Chi era Mary la moglie di Freddie Mercury: storia vera (Di mercoledì 1 marzo 2023) I fan dei Queen (ma ormai non solo), sanno che Mary Austin fu il grande amore femminile di Freddie Mercury. Ovviamente è rappresentata anche lei nel film “Bohemian Rhapsody“, che rivedremo stasera alle 21:30 su Rai 1. Volete conoscere la storia di Mary (la cui interprete, Lucy Boynton, è fidanzata con Rami Malek, attore che impersona lui?). Mary, la moglie di Freddie Mercury: la storia Il titolo parla al passato, ma Mary è ancora viva. Tra 5 giorni, quindi il 6 marzo, compirà 72 anni (5 in meno di quanti ne avrebbe Freddie Mercury). E’ nata a Fulham, quartiere a sud-ovest di Londra. I due si videro per la prima volta nel 1969. Mary, figlia di genitori ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) I fan dei Queen (ma ormai non solo), sanno cheAustin fu il grande amore femminile di. Ovviamente è rappresentata anche lei nel film “Bohemian Rhapsody“, che rivedremo stasera alle 21:30 su Rai 1. Volete conoscere ladi(la cui interprete, Lucy Boynton, è fidanzata con Rami Malek, attore che impersona lui?)., ladi: laIl titolo parla al passato, maè ancora viva. Tra 5 giorni, quindi il 6 marzo, compirà 72 anni (5 in meno di quanti ne avrebbe). E’ nata a Fulham, quartiere a sud-ovest di Londra. I due si videro per la prima volta nel 1969., figlia di genitori ...

