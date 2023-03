Chi è Rosa Rossa del Cantante Mascherato? (Di mercoledì 1 marzo 2023) La quarta edizione de Il Cantante Mascherato è alle porte e Milly Carlucci ha svelato la quinta maschera ufficiale. Chi è Rosa Rossa? Una maschera che – come le già annunciate Squalo, Colombi, Riccio e Ciuchino – ha sulla carta pochi indizi e non sappiamo nulla a riguardo, se non che probabilmente è una donna che potrebbe essere magra e bella ma anche pungente. “Parlando di una maschera potenzialmente femminile, ma non vi dovete dimenticare che sotto una maschera femminile potrebbe esserci un uomo. Ma diciamo che il nome della maschera è femminile perché è una Rosa Rossa! Ma chi potrebbe dire se sotto non c’è un uomo“. Questa è la prima volta che a Il Cantante Mascherato viene proposta una maschera del mondo della flora. Quando la voce fuori campo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 marzo 2023) La quarta edizione de Ilè alle porte e Milly Carlucci ha svelato la quinta maschera ufficiale. Chi è? Una maschera che – come le già annunciate Squalo, Colombi, Riccio e Ciuchino – ha sulla carta pochi indizi e non sappiamo nulla a riguardo, se non che probabilmente è una donna che potrebbe essere magra e bella ma anche pungente. “Parlando di una maschera potenzialmente femminile, ma non vi dovete dimenticare che sotto una maschera femminile potrebbe esserci un uomo. Ma diciamo che il nome della maschera è femminile perché è una! Ma chi potrebbe dire se sotto non c’è un uomo“. Questa è la prima volta che a Ilviene proposta una maschera del mondo della flora. Quando la voce fuori campo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carborugbyyy : RT @leonifuori_pod: Interessante. Significa che almeno un paio di mediani di mischia in rosa al momento non saranno in rosa l'anno prossimo… - leonifuori_pod : Interessante. Significa che almeno un paio di mediani di mischia in rosa al momento non saranno in rosa l'anno pros… - lokisuperstark : Infatti Meddy sarà fresco come una rosa per Indian Wells e Miami Chi come lui, LA strategia - BITCHYFit : Chi è Rosa Rossa del Cantante Mascherato? - GiuseppePorcia2 : @MicheleMoratti @LeonettiFrank Forse nemmeno chi ha conti in rosso per 900 milioni doveva essere iscritta... è la r… -