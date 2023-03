Chi è Marco Serra, l’arbitro torinese che ha fatto infuriare Mourinho (Di mercoledì 1 marzo 2023) Chi è Marco Serra, l’arbitro che durante Cremonese-Roma, ricoprendo le vesti del quarto uomo, ha fatto infuriare l’allenatore dei giallorossi Josè Mourinho, portando alla sua conseguente espulsione. Chi è Marco Serra, la carriera Arbitro della sezione di Torino, città dov’è nato il 9 settembre 1982, dall’inizio della stagione 2020 è inserito nell’organico dei fischietti per ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Chi èche durante Cremonese-Roma, ricoprendo le vesti del quarto uomo, hal’allenatore dei giallorossi Josè, portando alla sua conseguente espulsione. Chi è, la carriera Arbitro della sezione di Torino, città dov’è nato il 9 settembre 1982, dall’inizio della stagione 2020 è inserito nell’organico dei fischietti per ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : La Cassazione conferma il #41bis per il terrorista #Cospito. Ma il nuovo segretario del #Pd andrà a trovarlo in car… - Cerrezio_FC : @guffanti_marco Ma chi è sto tizio? - fermamiselosai : @Marco_Rizzo In realtà va a colmare un vuoto ventennale (sigh). Per chi non ha la possibilità (anche monetaria) di… - franciscachicca : #ilparadisodellesignore Che vibes negative mi arrivano di Gemma. Si è scurita il rosso dei capelli o della parrucca… - renzulli_marco : @durezzadelviver Chi la scritta conchi sotto dettatura della kuzzo????? Prima o dopo dello spriz?? -