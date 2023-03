Chi è Alina Kabaeva | la moglie “segreta” di Putin

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sebbene non si “ufficiale” è quasi certo chesia stata (o sia tuttora) l’amante, la compagna o addirittura la fidanzata di Vladimir. Spesso, infatti, la donna è stata vista in compagnia del presidente russo, anche i situazioni mondane. Nel 2007è stata eletta nella Duma di Stato per il partito Russia Unita. In quell’occasione molti giornali russi e non hanno affermato che la modella abbia una relazione sentimentale con lo stesso, anche per la sua relazione – vera o presunta che sia – con il presidente russo è un icona nel suo Paese. Oltre alla sua attività da modella, la donna è presenza fissa in spettacoli, protagonista di campagne pubblicitarie. Ma non è finita, è stata anche protagonista di due film, in ...