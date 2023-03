Chi combatte non perde mai davvero (Di mercoledì 1 marzo 2023) Negli anni Cinquanta il coach di football americano Henry Russell Sanders pronuncia una frase che passerà alla storia: «Vincere non è importante; è l’unica cosa che conta». Parole che sono state riprese in diverse occasioni nel mondo dello sport, suggerite poi da un collaboratore a Gianpiero Boniperti che le fa diventare lo slogan della Juventus. L’ossessione per la vittoria è il carburante di qualsiasi atleta, ma non solo. I media e il pubblico di oggi non sembrano poter accettare risultati diversi. Chi perde è un fallito, chi vince un eroe; una dicotomia accentuata dai social, dove ognuno può esibire i propri traguardi. In un contesto del genere il rischio è che anche la passione per uno sport, che dovrebbe essere prima di tutto una ricerca del proprio benessere, diventi una mera ricerca della vittoria. Nella boxe la sconfitta è un momento critico perché ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Negli anni Cinquanta il coach di football americano Henry Russell Sanders pronuncia una frase che passerà alla storia: «Vincere non è importante; è l’unica cosa che conta». Parole che sono state riprese in diverse occasioni nel mondo dello sport, suggerite poi da un collaboratore a Gianpiero Boniperti che le fa diventare lo slogan della Juventus. L’ossessione per la vittoria è il carburante di qualsiasi atleta, ma non solo. I media e il pubblico di oggi non sembrano poter accettare risultati diversi. Chiè un fallito, chi vince un eroe; una dicotomia accentuata dai social, dove ognuno può esibire i propri traguardi. In un contesto del genere il rischio è che anche la passione per uno sport, che dovrebbe essere prima di tutto una ricerca del proprio benessere, diventi una mera ricerca della vittoria. Nella boxe la sconfitta è un momento critico perché ...

