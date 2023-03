Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni episodi 15-16: nuovo arrivo in convento (Di mercoledì 1 marzo 2023) Che Dio ci aiuti 7 prosegue con l’ottavo appuntamento in onda su Rai Uno giovedì 2 marzo in prima serata: ecco cosa accadrà. Nel corso della prossima puntata, approderanno gli episodi quindicesimo e sedicesimo, dal titolo La donna senza sonno e Non era destino: di seguito le anticipazioni. Dopo la doppia puntata della scorsa settimana, per recuperare lo stop dovuto al Festival di Sanremo, Che Dio ci aiuti 7 prosegue con il solito appuntamento settimanale. La serie, che ha assistito all’uscita di scena di Elena Sofia Ricci (nei panni di Suor Angela), sia avvia ormai inesorabilmente alla conclusione e i dubbi sono ancora molteplici. Cosa accadrà nei prossimi episodi di Che Dio ci aiuti 7 – VelvetMagGiovedì 2 marzo andranno in onda gli episodi 15esimo e 16esimo, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 marzo 2023) Che Dio ci7 prosegue con l’ottavo appuntamento in onda su Rai Uno giovedì 2 marzo in prima serata: ecco cosa accadrà. Nel corso della prossima puntata, approderanno gliquindicesimo e sedicesimo, dal titolo La donna senza sonno e Non era destino: di seguito le. Dopo la doppia puntata della scorsa settimana, per recuperare lo stop dovuto al Festival di Sanremo, Che Dio ci7 prosegue con il solito appuntamento settimanale. La serie, che ha assistito all’uscita di scena di Elena Sofia Ricci (nei panni di Suor Angela), sia avvia ormai inesorabilmente alla conclusione e i dubbi sono ancora molteplici. Cosa accadrà nei prossimidi Che Dio ci7 – VelvetMagGiovedì 2 marzo andranno in onda gli15esimo e 16esimo, ...

