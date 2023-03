Che Dio ci aiuti 7 | anticipazioni 2 marzo 2023 | la gelosia di Sara

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Che Dio ci7 prosegue la sua programmazione senza sosta con l'ottava puntata (composta da due episodi) in onda giovedì 2. In questo nuovo appuntamento,sarà sempre più gelosa di Emiliano e cercherà di allontanarlo da Corinna. Suor Teresa, invece, continuerà a cercare una famiglia per Elia, ma lasciarlo andare diventerà sempre più difficile. Intanto, in convento arriverà Enrico, un nuovo seminarista ed Azzurra avrà subito sospetti su di lui. Che Dio ci7, quindicesimo episodio: Suor Teresa continua a cercare una famiglia per Elia L'ottava puntata di Che Dio ci7 prenderà il via con l'episodio intitolato «La donna senza sonno» durante il quale Suor Teresa sarà determinata a cercare una famiglia per Elia. La religiosa parlerà con il bimbo quanto prima per riferirgli che dovrà ...