Cessione Osimhen e Kvaratskhelia | il Napoli ha preso una decisione

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il futruro di Victore di Khvichaalè già in dubbio? I due attaccanti stanno contribuendo alla stagione pazzesca degli azzurri, con 33 gol di coppia che hanno trascinato la squadra al primo posto in Serie A e con un piede ai quarti di finale di Champions League. Le loro prestazioni hanno naturalmente attirato gli occhi dei top club che in estate potrebbero tentare l’assalto per acquistarli. Le novità delle ultime settimane riguardano il futuro dei due attaccanti che stanno stupendo il mondo intero a suon di gol, assist e giocate da capogiro.Futuro: ilnon vuole cederli Il futuro die dipotrebbe essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Cessione Kvaratskhelia e Osimhen, De Laurentiis non vuole ascoltare. La posizione del presidente del Napoli - napolipiucom : Cessione Kvaratskhelia e Osimhen, De Laurentiis non vuole sentire. La posizione del presidente del Napoli… - infoitsport : Zazzaroni: “Osimhen, probabile cessione a fine anno: su di lui due top europee” - napolipiucom : Zazzaroni: 'Osimhen, probabile cessione a fine anno: su di lui due top europee' #CalcioNapoli #Calciomercato… - Alex46115579 : RT @BadPaskua: Polizia giudiziaria francese dopo la perquisizione nella sede del Lille del 23genn invia atti relativi alla cessione di #Os… -

...è che si ripartirà mettendo al centro del progetto - e dell'attacco - uno tra Victored ... a qualsivoglia operazione in entrata dovrà far seguito unae gli indiziati non mancano di ......sono andati spesso a vedere dal vivo il giocatore che potrebbe giungere per affiancare Victor, dargli il cambio spesso e volentieri, o addirittura prendere il suo posto in caso di...Ma ovviamente si pensa anche al mercato della prossima estate e anche di una possibiledel club napoletano. Vlahovic al posto di: la bomba di mercato che sconvolge il web . Napoli, ...

Cessione Kvaratskhelia e Osimhen, De Laurentiis non vuole sentire. La posizione del presidente del Napoli napolipiu.com

A chiarire la situazione ci ha pensato il suo agente Ramy Abbas, che su Twitter ha spento una volta per tutte i chiacchiericci di mercato relativi al suo assistito. Liverpool, Ramy Abbas chiarisce la ...Il Napoli di Luciano Spalletti sta 'ammazzando' il campionato e questo inizia a far pensare già alla prossima stagione.