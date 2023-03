Cessione Milan | la Procura indaga anche per ostacolo alla vigilanza

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladio standoperalle funzioni diper quanto riguarda ladelda Elliott a RedBird. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera dopo l’apertura di un fascicolo contro ignoti per appropriazione indebita, si sarebbergato il raggio d’azione delle indagine, dopo l’iniziale esposto indegli ex soci di minoranza di Elliott nel. Si parla in tal senso della possibile violazione dell’articolo 2638 del codice civile per quanto riguarda ladel. L’«all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di», punito con la ...

Blue Skye, ormai ex socia di minoranza del, ha lamentato nell'esposto un danno da oltre '100 milioni di euro per perdita di garanzia sul finanziamento e un' opacità nei passaggi societari' ... La nuova ipotesi sarebbe relativa alla non corretta comunicazione riguardo alla. Il ... Blue Skye denuncia che nella vendita del club a RedBird ha rinunciato a un pegno sulle azioni del...

