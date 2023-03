Cessione Milan, la Procura indaga anche per ostacolo alla vigilanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Procura di Milano sta indagando anche per ostacolo alle funzioni di vigilanza per quanto riguarda la Cessione del Milan da Elliott a RedBird. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera dopo l’apertura di un fascicolo contro ignoti per appropriazione indebita, si sarebbe allargato il raggio d’azione delle indagine, dopo l’iniziale esposto in Procura degli ex soci di minoranza di Elliott nel Milan. Si parla in tal senso della possibile violazione dell’articolo 2638 del codice civile per quanto riguarda la Cessione del Milan. L’«ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza», punito con la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladio standoperalle funzioni diper quanto riguarda ladelda Elliott a RedBird. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera dopo l’apertura di un fascicolo contro ignoti per appropriazione indebita, si sarebbergato il raggio d’azione delle indagine, dopo l’iniziale esposto indegli ex soci di minoranza di Elliott nel. Si parla in tal senso della possibile violazione dell’articolo 2638 del codice civile per quanto riguarda ladel. L’«all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di», punito con la ...

