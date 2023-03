Certificazione unica Inps 2023 | sarà online il 16 marzo Prime istruzioni

(Di mercoledì 1 marzo 2023) A partire dal 16l’renderà disponibile la(o CU) relativa ai redditi percepiti nel 2022, per chi percepisce assegni dall’. Come sempre, anche quest’anno si potrà consultare il documentoaccedendo con le credenziali, e poi scaricarlo sul proprio pc, smartphone o tablet er stamparlo. Chiunque percepisca pensioni, sussidi e prestazioni assistenziali da parte dell’Ente riceverà ladelle somme percepite. Questo documento dovrà poi essere utilizzato per procedere alla Dichiarazione dei redditi. ...

Marzo: Certificazione Unica su NoiPa, domanda part time, prove Invalsi Orizzonte Scuola

A partire da giovedì 16 marzo 2023 i cittadini possono consultare, scaricare e stampare la Certificazione unica Inps. Ecco come | LeggiOggi ...A partire dal 16 marzo 2023 l'Inps renderà disponibile la Certificazione unica (Cu) 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022. Lo ha fatto sapere lo stesso Istituto di previdenza pubblico. © ANSA ...