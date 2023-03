Cecchinato-Monteiro oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Marco Cecchinato sfiderà Thiago Monteiro nel secondo turno dell’ATP 250 di Santiago 2023, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Dopo una dura battaglia l’azzurro è riuscito a superare l’argentino Bagnis nel round d’esordio e a meno di ventiquattro ore di distanza tornerà in campo per provare a conquistare i primi quarti di finale della stagione. L’ostacolo odierno è rappresentanto dal brasiliano Monteiro, altro veterano del circuito e in particolar modo di questi eventi sul rosso sudamericano. Al primo turno ha estromesso dalla competizione l’iberico Ramos-Vinolas e la scorsa settimana a Rio si era preso il lusso di battere anche Dominic Thiem. Marco è sotto 1-0 nei precedenti, avendo perso in tre set lottatissimi la finale del challenger di Punta del Este nel 2020. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Marcosfiderà Thiagonel secondo turno dell’ATP 250 di, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Dopo una dura battaglia l’azzurro è riuscito a superare l’argentino Bagnis nel round d’esordio e a meno di ventiquattro ore di distanza tornerà in campo per provare a conquistare i primi quarti di finale della stagione. L’ostacolo odierno è rappresentanto dal brasiliano, altro veterano del circuito e in particolar modo di questi eventi sul rosso sudamericano. Al primo turno ha estromesso dalla competizione l’iberico Ramos-Vinolas e la scorsa settimana a Rio si era preso il lusso di battere anche Dominic Thiem. Marco è sotto 1-0 nei precedenti, avendo perso in tre set lottatissimi la finale del challenger di Punta del Este nel 2020. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

