C’è stato un grave incidente ferroviario in Grecia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono morte 32 persone e almeno 80 sono state ferite in seguito allo scontro tra un treno merci e un treno passeggeri Leggi su ilpost (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono morte 32 persone e almeno 80 sono state ferite in seguito allo scontro tra un treno merci e un treno passeggeri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasolabate : A mente fredda. La cosa più atroce delle dichiarazioni del ministro #Piantedosi non è il “non devono partire”. Bens… - ultimora_pol : Superbonus, duro attacco di #Conte a #Meloni: 'Falso dire che costa 2mila euro a persona: è gratis per le famiglie,… - FrancescaChaouq : Se mio figlio avesse ricevuto una lettera come quella della preside di Firenze non c’avrei pensato 3 minuti a porta… - MeleGiorgio : RT @sconnesso_: Santoro: questa non è una guerra Ucraina-Russia ma è una guerra NATO vs RUSSIA e di portata mondiale. Le ragioni non sono t… - Elisabe94838092 : RT @sconnesso_: Santoro: questa non è una guerra Ucraina-Russia ma è una guerra NATO vs RUSSIA e di portata mondiale. Le ragioni non sono t… -