“C’è posta per te” riprende: quando torna Maria De Filippi in tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lo spettacolo deve andare avanti, (quasi) sempre. Mediaset, giustamente, ha deciso di sospendere per questa settimana gli show di Maria De Filippi, dopo l’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo. E seppure il pubblico attende con ansia di rivedere la conduttrice in onda, c’è ancora un po’ da attendere. Mentre le polemiche si susseguono sui social, in particolare per Amici, la rete ha preso la sua decisione, C’è posta per te tornerà in onda questo sabato. Perché Mediaset ha sospeso i programmi di Maria De Filippi Questa è sembrata subito la scelta più giusta: i programmi condotti da Maria De Filippi sono stati sospesi da Mediaset, sino a data da destinarsi. Seppure le puntate siano solitamente registrate (specie nel caso di Uomini e Donne con settimane di anticipo), ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lo spettacolo deve andare avanti, (quasi) sempre. Mediaset, giustamente, ha deciso di sospendere per questa settimana gli show diDe, dopo l’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo. E seppure il pubblico attende con ansia di rivedere la conduttrice in onda, c’è ancora un po’ da attendere. Mentre le polemiche si susseguono sui social, in particolare per Amici, la rete ha preso la sua decisione, C’èper te tornerà in onda questo sabato. Perché Mediaset ha sospeso i programmi diDeQuesta è sembrata subito la scelta più giusta: i programmi condotti daDesono stati sospesi da Mediaset, sino a data da destinarsi. Seppure le puntate siano solitamente registrate (specie nel caso di Uomini e Donne con settimane di anticipo), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianfrancazorz1 : C'è posta per @matteosalvinimi - duro_lavoro : RT @Bmassimiliano72: ????????????????????????????Giorgia .....c'è posta per te ?? - Ste099 : RT @Amicispoiler_: ??TORNA MARIA?? #MariaDeFilippi torna in tv ?? Ecco i prossimi appuntamenti con Amici ???? - mrzchm : RT @Bmassimiliano72: ????????????????????????????Giorgia .....c'è posta per te ?? - radio3mondo : Vuoi ricevere tutte le mattine i principali articoli della stampa estera in lingua originale? C'è posta per te! ??… -