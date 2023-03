C’è Posta per Te: grandi ospiti per le ultime due puntate del 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Manca poco alla fine di quest’ultima edizione di C’è Posta per Te. Sabato 4 Marzo, Maria De Filippi ritornerà sui nostri schermi per la prima volta, dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. Infatti, nell’ultima settimana settimana ha sospeso la programmazione di tutti i suoi format Fascino, lasciando grandi interrogativi sul quando ritornerà. Ora che la data di ripresa è stata fissata, sono giunte anche nuove anticipazioni. Scopriamole insieme. Leggi anche: Come partecipare a C’è Posta per Te C’è Posta per Te, spoiler ultime due puntate Prima di lasciare il posto al serale di Amici 22, che inizierà sabato 18 Marzo, andranno in onda due puntate di C’è Posta per Te in cui Maria De Filippi ha invitato grandi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Manca poco alla fine di quest’ultima edizione di C’èper Te. Sabato 4 Marzo, Maria De Filippi ritornerà sui nostri schermi per la prima volta, dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. Infatti, nell’ultima settimana settimana ha sospeso la programmazione di tutti i suoi format Fascino, lasciandointerrogativi sul quando ritornerà. Ora che la data di ripresa è stata fissata, sono giunte anche nuove anticipazioni. Scopriamole insieme. Leggi anche: Come partecipare a C’èper Te C’èper Te, spoilerduePrima di lasciare il posto al serale di Amici 22, che inizierà sabato 18 Marzo, andranno in onda duedi C’èper Te in cui Maria De Filippi ha invitato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KIKKO_HEAD : - Peach & Love ?? - ???? Ilaria a C’è posta per te ???? - Ora cancella sto cazzo - Le Frocie impellicciate ???? - tuttopuntotv : C’è Posta per Te: grandi ospiti per le ultime due puntate del 2023 #cepostaperte - And_rea0 : @Stefania_67 Io ho risposto con altrettanta educazione, non c'è nulla di squallido. Semplicemente ero curioso di ca… - germanodefrance : RT @Bmassimiliano72: ????????????????????????????Giorgia .....c'è posta per te ?? - Alessan02165272 : C'è il bonus psicologo per curare certe ferite ed evitare di imporre padri inadeguati a chi non li vuole tra i pie… -