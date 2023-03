CdS – “Osimhen via? Solo quando Giuntoli avrà già scelto il sostituto”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-03-01 18:29:06 Il Corriere dello Sport: Tutti vogliono Victor. L’ultima voce arriva da Manchester e racconta dell’interesse dello United per l’attaccante del Napoli. Cosa ne sarà del suo futuro? Presto per dirlo, De Laurentiis ha blindato tutti ma le offerte faranno la differenza e per il bomber nigeriano, autore di diciannove gol in campionato, capocannoniere della Serie A, potrebbe arrivare presto una proposta allettante. Intanto, sul futuro di, si è espresso chi lo conosce molto bene: Andrea D’Amico. Ovvero uno degli intermediari nell’estate del suo passaggio dal Lille al Napoli nel 2020.e il futuro: la posizione del Napoli Il noto operatore di mercato intervenuto a Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “è illegale, sta vivendo il successo con tanta umiltà. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere Osimhen e Kvaratskhelia - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere Osimhen e Kvaratskhelia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere Osimhen e Kvaratskhelia - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere Osimhen e Kvaratskhelia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere Osimhen e Kvaratskhelia -

Peril discorso è di lettura facile: il suo contratto scade nel 2025, quindi o rinnova o va via. Spalletti e il rinnovo Un allenatore come il toscano merita ben più dell'esercizio di un'...potrebbe stare lassù bello tranquillo e fare 25 gol, ma lo trovi ovunque in campo. La qualità e la profondità dell'organico è notevole. Stravedo per Mario Rui da quando era all'Empoli, sono ...In tal senso,beneficia delle grandi qualità della squadra azzurra'. Chi ha maggiori responsabilità nella gestione della vicenda Zaniolo 'Non riesco a trovare una cosa fatta bene da Zaniolo..

CdS – Spalletti tira un sospiro di sollievo: Osimhen ci sarà ad Empoli! MondoNapoli

Come Osimhen e soprattutto Kvaratskhelia che ha visto il suo prezzo aumentare dieci volte tanto rispetto all’acquisto in estate per 11,5 milioni. I due figli, insieme, valgono quasi 300 milioni. E ci ...Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli che accresce il valore della sua rosa: " Napoli, altro oro. Osimhen, Kvara, Kim e Anguissa valgono 258, ...