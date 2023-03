Cassazione | risarcire Sposetti ex tesoriere Ds | fu diffamato

(Di mercoledì 1 marzo 2023) E' stato confermato dallail diritto di Ugo, exdei Ds e parlamentare di lungo corso, ad essere risarcito per i danni da diffamazione subiti in seguito alla pubblicazione ...

E' stato confermato dalla Cassazione il diritto di Ugo Sposetti, ex tesoriere dei Ds e parlamentare di lungo corso, ad essere risarcito per i danni da diffamazione subiti in seguito alla pubblicazione ...Lo scalo ferroviario merci di Parona, in provincia di Pavia, non ha movimentato un solo treno e la Cassazione ha annullato una richiesta di rsarcimento presentata dal Comune verso i soci dellìimpresa ...