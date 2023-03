Cassazione, Cassano eletta presidente della Corte. Mattarella: «Profilo eccellente». Nordio: «Traguardo per tutte le donne» – Il video (Di mercoledì 1 marzo 2023) «Sappiamo tutti che si tratta della prima donna chiamata a ricoprire questo ruolo, ma questo non ha influito. Desidero, però, sottolinearlo, ricordando che pochi giorni fa ricorrevano i 60 anni dalla legge che ha immesso le donne in magistratura». Si tratta della legge n. 66 del 9 febbraio 1963 e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ha ricordata al termine delle votazioni del plenum del Consiglio superiore della magistratura per eleggere il presidente della Corte di Cassazione. Per la prima volta nella storia dell’organo, è stata nominata una donna, Margherita Cassano: succederà a Pietro Curzio, che andrà in pensione il prossimo 5 marzo. Il plenum, all’unanimità, ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) «Sappiamo tutti che si trattaprima donna chiamata a ricoprire questo ruolo, ma questo non ha influito. Desidero, però, sottolinearlo, ricordando che pochi giorni fa ricorrevano i 60 anni dalla legge che ha immesso lein magistratura». Si trattalegge n. 66 del 9 febbraio 1963 e ilRepubblica, Sergio, l’ha ricordata al termine delle votazioni del plenum del Consiglio superioremagistratura per eleggere ildi. Per la prima volta nella storia dell’organo, è stata nominata una donna, Margherita: succederà a Pietro Curzio, che andrà in pensione il prossimo 5 marzo. Il plenum, all’unanimità, ha ...

