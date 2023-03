Cassano prima donna presidente della Corte di Cassazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Margherita Cassano primo presidente della Corte di Cassazione. È stata eletta all'unanimità dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. «Come di consueto, vorrei aggiungere con rammarico, non partecipo alla votazione», ha detto Mattarella. A 60 anni dalla legge 66/1963, che aprì alle donne l'ingresso in magistratura, Cassano è la prima al vertice della Suprema Corte, dove è presidente aggiunto dal luglio 2020. Sostituirà Pietro Curzio prossimo al pensionamento il 5 marzo, giorno dell'insediamento del nuovo presidente, la carica di giudice di più alto grado nel Paese. Fiorentina di origini lucane, classe 1955, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Margheritaprimodi. È stata eletta all'unanimità dal Plenum del Consiglio superioremagistratura presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. «Come di consueto, vorrei aggiungere con rammarico, non partecipo alla votazione», ha detto Mattarella. A 60 anni dalla legge 66/1963, che aprì alle donne l'ingresso in magistratura,è laal verticeSuprema, dove èaggiunto dal luglio 2020. Sostituirà Pietro Curzio prossimo al pensionamento il 5 marzo, giorno dell'insediamento del nuovo, la carica di giudice di più alto grado nel Paese. Fiorentina di origini lucane, classe 1955, ...

