Cassano: «Inter, con il Bologna una partita scandalosa! Colpa di Inzaghi, va cambiato!» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Antonio Cassano ha espresso una sua opinione riguardo la sconfitta dell'Inter contro il Bologna scagliandosi totalmente contro Simone Inzaghi che a detta sua andrebbe sostituito. L'ex giocatore ne ha parlato attraverso un post pubblicato su Instagram. IL COMMENTO – Cassano attacca Simone Inzaghi, soprattutto dopo l'ultima sconfitta: «L'Inter a Bologna ha fatto altamente cag***! Ma la Colpa è semplicemente del suo allenatore. Continuo a dirlo da un po' di mesi che devono cambiarlo. Inzaghi è uno che ti dà stabilità e ti fa arrivare in Champions League, ma se c'è da vincere cose importanti non puoi andare avanti con lui. Hanno fatto una partita a dir poco scandalosa, ha perso sette partite, molte delle ...

