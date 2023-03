Caso Juve | Moggi | «Penso che quei punti di penalizzazione possano essere tolti»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Luciano, ex amministratore delegato dellantus, ha parlato in merito allainflitta ai bianconeri Luciano, ex amministratore delegato dellantus, ha parlato a Radio Bianconera. PAROLE – «che le plusvalenze siano ammesse, lanon potrebbe farle perché quotata in borsa ma questo è un aspetto che non riguarda la giustizia sportiva ma la Consob, che ha giustamente avvertito la procura. Dal punto di vista sportivoquindi chedi, per quanto riguarda la questione stipendi invece, non posso esprimermi perché non so nulla in merito». L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Quel che è certo è che le pene in caso di condanna saranno per forza parametrate a quelle inflitte alla #Juventus:… - tuttosport : ?? L'avvocato Spallone sul caso #plusvalenze #Juventus 'Perché la #Juve ha più di una freccia per il ricorso'… - forumJuventus : [Il Messaggero] Juve, in caso di addio di Szczesny avanza l'ipotesi della promozione di Perin come futuro portiere… - theysaythegeni1 : @Dottor_Strowman terzini: Napoli>Roma centrocampo: Roma>Napoli attacco: secondo me stiamo là come livello, non sapr… - CalcioNews24 : Anche i dirigenti della #Juventus fanno ricorso al #CONI -

La Juventus ha presentato ufficialmente ricorso nella giornata di ieri al Collegio di Garanzia del CONI così come i dirigenti La Juventus ha presentato ufficialmente ricorso per ilplusvalenze nella giornata di ieri al Collegio di Garanzia del CONI così come i dirigenti. Al Collegio di Garanzia si sono presentati Andrea Agnelli ma anche ...... tra cui anche ilJuventus : 'Credo che ruoti intorno al tema del Fair Play. Applaudo alle leghe che fanno in modo che tutti, incluso il mio stesso club, giochino secondo le stesse regole. ...Esprime il miglior calcio in Italia e non ava dritta verso lo scudetto. Le altre, secondo me, ... L'Uefa sullaAdesso non c'è nulla, bisogna prima aspettare le notizie provenienti dall'...

La sentenza Juventus sul caso ''plusvalenze'' Altalex

Caso Juve, non solo il club bianconero: anche Agnelli e gli altri ex dirigenti hanno presentato ricorso al CONI Giorni decisivi nel caso plusvalenze, per il quale la Juventus ha presentato ufficialmen ...La Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc che le ha inflitto la penalizzazione di 15 punti per il cas ...