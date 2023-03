Caso Juve, anche i dirigenti fanno ricorso al CONI: i dettagli (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Juventus ha presentato ufficialmente ricorso nella giornata di ieri al Collegio di Garanzia del CONI così come i dirigenti La Juventus ha presentato ufficialmente ricorso per il Caso plusvalenze nella giornata di ieri al Collegio di Garanzia del CONI così come i dirigenti. Al Collegio di Garanzia si sono presentati Andrea Agnelli ma anche Paratici, Arrivabene, Cherubini, Vellano, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lantus ha presentato ufficialmentenella giornata di ieri al Collegio di Garanzia delcosì come iLantus ha presentato ufficialmenteper ilplusvalenze nella giornata di ieri al Collegio di Garanzia delcosì come i. Al Collegio di Garanzia si sono presentati Andrea Agnelli maParatici, Arrivabene, Cherubini, Vellano, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

