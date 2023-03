Casirate | rinvenuto un ordigno bellico della seconda guerra mondiale

(Di mercoledì 1 marzo 2023)d’Adda. Un piccololungo circa otto centimetri è statonella roggia Vailata, il corso d’acqua artificiale che separa i paesi did’Adda e Calvenzano, a sud di Treviglio. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì (2 marzo) durante le procedure di polizia del canale: si tratterebbe di un proiettile risalente alla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco, i quali hanno transennato e bloccato la strada in attesa dell’intervento degli artificieri. La strada provinciale 130 che collega i due paesi è stata temporaneamente chiusa per ragioni di sicurezza.

Presente anche un'ambulanza dellaSoccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.Presente anche un'ambulanza dellaSoccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.