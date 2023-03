Case da 400 mq e affitti bassi: la stretta di Francesco sui cardinali (Di mercoledì 1 marzo 2023) In arrivo una normativa che dispone prezzi di mercato per le Case di alti prelati e dirigenti vaticani . Ma potrebbe non valere per tutti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) In arrivo una normativa che dispone prezzi di mercato per ledi alti prelati e dirigenti vaticani . Ma potrebbe non valere per tutti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radioalien : RT @Gianni78605577: 1 miliardo e 400 milioni di #PNRR buttati nel cesso dalla @RegLombardia per inaugurare 90 case di comunità che non dann… - PatriziaCirc : RT @Gianni78605577: 1 miliardo e 400 milioni di #PNRR buttati nel cesso dalla @RegLombardia per inaugurare 90 case di comunità che non dann… - lupazzottu : RT @Gianni78605577: 1 miliardo e 400 milioni di #PNRR buttati nel cesso dalla @RegLombardia per inaugurare 90 case di comunità che non dann… - Shamone87665062 : RT @Gianni78605577: 1 miliardo e 400 milioni di #PNRR buttati nel cesso dalla @RegLombardia per inaugurare 90 case di comunità che non dann… - RomanUsaj : RT @Gianni78605577: 1 miliardo e 400 milioni di #PNRR buttati nel cesso dalla @RegLombardia per inaugurare 90 case di comunità che non dann… -