Casalino ‘inciampa’ su Baudelaire alle Belve: Una poesia? Madame Bovary (Di mercoledì 1 marzo 2023) Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del M5S, intervistato nella trasmissione ‘Belve’ su Rai2, parla della sua passione per la letteratura e alla domanda su quali siano i suoi “classici” di riferimento lui dichiara: “Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Pirandello, Moravia, Baudelaire…”. Poi, alla successiva richiesta: “Mi dica una poesia di Baudelaire”, Casalino azzarda: “Il mio problema è la memoria… allora, oddio…vediamo… Ora ricordo, Madame Bovary?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Rocco, responsabile della comunicazione del M5S, intervistato nella trasmissione ‘’ su Rai2, parla della sua passione per la letteratura e alla domanda su quali siano i suoi “classici” di riferimento lui dichiara: “Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Pirandello, Moravia,…”. Poi, alla successiva richiesta: “Mi dica unadi”,azzarda: “Il mio problema è la memoria… allora, oddio…vediamo… Ora ricordo,?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fracchio_2 : RT @fabiofabbretti: ?? Rocco Casalino ‘inciampa’ a #Belve: “Io leggo Baudelaire. Una sua poesia? Madame Bovary” - Waits5 : RT @a_r_t_66: GRANDE FLAGELLO Rocco Casalino, portavoce e braccio destro del PdC Conte - condizione necessaria e insufficiente per la sopra… - FFiamengo : RT @a_r_t_66: GRANDE FLAGELLO Rocco Casalino, portavoce e braccio destro del PdC Conte - condizione necessaria e insufficiente per la sopra… - elvise1657 : RT @a_r_t_66: GRANDE FLAGELLO Rocco Casalino, portavoce e braccio destro del PdC Conte - condizione necessaria e insufficiente per la sopra… - azov_klan : RT @fabiofabbretti: ?? Rocco Casalino ‘inciampa’ a #Belve: “Io leggo Baudelaire. Una sua poesia? Madame Bovary” -

M5S, Casalino in tv: "Pentito di non essermi candidato". Poi la gaffe: "Una poesia di Baudelaire Madame Bovary" ... Pirandello, Moravia, Baudelaire...", dice Casalino sicuro di sè. Ma alla domanda di Fagnani su quale sia una poesia di Baudelaire, il responsabile della comunicazione del M5S inciampa malamente: "Il ... M5S, Casalino in tv: "Pentito di non essermi candidato". Poi la gaffe: "Una poesia di Baudelaire Madame Bovary" ... Pirandello, Moravia, Baudelaire...", dice Casalino sicuro di sè. Ma alla domanda di Fagnani su quale sia una poesia di Baudelaire, il responsabile della comunicazione del M5S inciampa malamente: "Il ... ... Pirandello, Moravia, Baudelaire...", dicesicuro di sè. Ma alla domanda di Fagnani su quale sia una poesia di Baudelaire, il responsabile della comunicazione del M5Smalamente: "Il ...... Pirandello, Moravia, Baudelaire...", dicesicuro di sè. Ma alla domanda di Fagnani su quale sia una poesia di Baudelaire, il responsabile della comunicazione del M5Smalamente: "Il ...