Casale e Mario Rui saltano Napoli - Lazio: squalifica più lunga per il portoghese (Di mercoledì 1 marzo 2023) Saranno due le giornate di squalifica per Mario Rui dopo il rosso diretto rimediato contro l'Empoli per fallo su Caputo . Da regolamento, il terzino del Napoli salterà le prossime due partite di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Saranno due le giornate diperRui dopo il rosso diretto rimediato contro l'Empoli per fallo su Caputo . Da regolamento, il terzino delsalterà le prossime due partite di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Non solo Mario Rui, altri dieci calciatori squalificati per una giornata: Nicolò Casale salterà il match con il Nap… - cn1926it : #Napoli-#Lazio, non solo #MarioRui: anche #Casale salta il match. Tutti gli squalificati - NCN_it : Giudice Sportivo – Due turni a Mario Rui, Casale della Lazio salta la gara del Maradona di venerdì… - SeEarn : Giudice Sportivo – Due turni a Mario Rui, Casale della Lazio salta la gara del Maradona di venerdì… - pasqualinipatri : GIUDICE SPORTIVO | Lazio: confermata la squalifica per Casale, Vecino entra in diffida. Due giornate a Mourinho e M… -