Carovigno: uomo e donna trovati morti in casa Indagano i carabinieri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Omicidio-suicidio oppure duplice omicidio. Sono le ipotesi ptevalenti per i decessi della coppia. uomo e donna sono stati rinvenuti cadaveri in casa, in una contrada di Carovigno. Indagine dei carabinieri. L'articolo Carovigno: uomo e donna trovati morti in casa <small class="subtitle">Indagano i carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 1 marzo 2023) Omicidio-suicidio oppure duplice omicidio. Sono le ipotesi ptevalenti per i decessi della coppia.sono stati rinvenuti cadaveri in, in una contrada di. Indagine dei. L'articoloin proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Carovigno (#Brindisi): uomo e donna trovati morti in casa - corrmezzogiorno : #Bari Un uomo e una donna morti in casa. Si ipotizza un duplice omicidio - rtl1025 : ?? Un uomo e una donna, entrambi di circa 60 anni, sono stati ritrovati morti nell'abitazione in cui vivevano, nel p… -