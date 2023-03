Carolina Crescentini si confessa: tra scene di sesso e il grande sogno (Di mercoledì 1 marzo 2023) Intervistata nel corso della trasmissione televisiva di RaiDue, Belve, l’attrice Carolina Crescentini si è lasciata andare a un racconto senza filtri, che ha spaziato dalle sue esperienze lavorative ai sogni nel cassetto, passando per le scene di sesso che l’hanno vista protagonista sul set di film e serie, compresa la seguitissima fiction prodotta da Picomedia, Mare Fuori. In tal senso, l’attrice ha confessato alla presentatrice, Francesca Fagnani: Le scene di sesso? Beh, se è necessario a livello drammaturgico, le faccio. Però, c’è da dire che, di solito, non servono a niente. È, un po’, come dicevano gli sceneggiatori di Boris, che si chiedevano “e ora che gli facciamo fare?!” per poi rispondersi: “Facciamoli scopa’ così, de botto, senza senso!”. ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 1 marzo 2023) Intervistata nel corso della trasmissione televisiva di RaiDue, Belve, l’attricesi è lasciata andare a un racconto senza filtri, che ha spaziato dalle sue esperienze lavorative ai sogni nel cassetto, passando per lediche l’hanno vista protagonista sul set di film e serie, compresa la seguitissima fiction prodotta da Picomedia, Mare Fuori. In tal senso, l’attrice hato alla presentatrice, Francesca Fagnani: Ledi? Beh, se è necessario a livello drammaturgico, le faccio. Però, c’è da dire che, di solito, non servono a niente. È, un po’, come dicevano gliggiatori di Boris, che si chiedevano “e ora che gli facciamo fare?!” per poi rispondersi: “Facciamoli scopa’ così, de botto, senza senso!”. ...

