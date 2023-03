Carolina Crescentini a Belve | «Le scene di sesso? A volte sono senza senso Anche in Mare Fuori»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Intervistata da Francesca Fagnani, l'attrice si raccontafiltri. Dal sogno di lavorare con Paolo Sorrentino allediche spesso, secondo lei, non servono a niente

E neppure hanno fatto il miracolo le dichiarazioni sul sesso gratuito sui set, i racconti su stalker, foto hot e trasgressioni di. Malgrado il menù ricco e il solito, incalzante ...e le scene di sesso: "Potendo non le farebbe oppure non le importa niente", chiede Francesca Fagnani all'attrice nella puntata di "Belve" in onda ieri, martedì 28 febbraio su Rai ..., ospite a Belve, ha raccontato la verità sulla sua gaffe a Sanremo 2023 con il cast di Mare Fuori. Ospite nella puntata di ieri 28 febbraio di Belve,ha ...

Carolina Crescentini, età, carriera e matrimonio segreto: chi è l'attrice protagonista di Mare Fuori ospite a ilmessaggero.it

Carolina Crescentini non è una donna che ha peli sulla lingua. Lo sa il suo pubblico, che la segue e la ama per questo, ma anche Francesca Fagnani, che deve averla invitata a Belve proprio perché si ...Carolina Crescentini, ospite a Belve, ha raccontato la verità sulla sua gaffe a Sanremo 2023 con il cast di Mare Fuori.