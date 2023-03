"Caro Piantedosi...", Bersani a raffica: cosa chiede al ministro (Di mercoledì 1 marzo 2023) La sinistra non molla il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo il naufragio dei migranti di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato la richiesta di dimissioni fatta dalla neo segretaria del Pd Elly Schlein: "Ha ribadito quel che è stato detto da molti esponenti del Pd e dai membri delle altre opposizioni", ha detto l'ex ministro nella puntata di mercoledì 1 marzo. Bersani critica duramente le dichiarazioni del capo del Viminale. "Un ministro che davanti a un fatto del genere dà la colpa alle vittime...", ha detto per poi rivolgersi indirettamente al ministro: "Le mamme disperate, Caro Piantedosi, sono disperate per i figli prima che per loro. E non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) La sinistra non molla ildell'Interno Matteodopo il naufragio dei migranti di Steccato di Cutro, nel Crotonese. Pier Luigi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato la richiesta di dimissioni fatta dalla neo segretaria del Pd Elly Schlein: "Ha ribadito quel che è stato detto da molti esponenti del Pd e dai membri delle altre opposizioni", ha detto l'exnella puntata di mercoledì 1 marzo.critica duramente le dichiarazioni del capo del Viminale. "Unche davanti a un fatto del genere dà la colpa alle vittime...", ha detto per poi rivolgersi indirettamente al: "Le mamme disperate,, sono disperate per i figli prima che per loro. E non ...

