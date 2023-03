Caro carburanti, blitz della Guardia di Finanza ad Avellino (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Comando Provinciale di Avellino, a seguito di specifiche direttive impartite dall’Organo di vertice, ha implementato il sistema di vigilanza degli impianti di distribuzione stradale di carburante presenti sul territorio irpino mediante mirati controlli sul prezzo dagli stessi praticato. Nel mirino delle fiamme gialle irpine le comunicazioni obbligatorie dei prezzi applicati per tipologia di carburante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonche´ la corretta esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti commercializzati e la corrispondenza con quelli effettivamente praticati. Dall’inizio del 2023, in continuita` con l’intensa azione di servizio gia` sviluppata lo scorso anno, in concomitanza con l’aumento del prezzo del gas, dell’energia elettrica e dei carburanti, sono stati svolti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comando Provinciale di, a seguito di specifiche direttive impartite dall’Organo di vertice, ha implementato il sistema di vigilanza degli impianti di distribuzione stradale di carburante presenti sul territorio irpino mediante mirati controlli sul prezzo dagli stessi praticato. Nel mirino delle fiamme gialle irpine le comunicazioni obbligatorie dei prezzi applicati per tipologia di carburante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonche´ la corretta esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti commercializzati e la corrispondenza con quelli effettivamente praticati. Dall’inizio del 2023, in continuita` con l’intensa azione di servizio gia` sviluppata lo scorso anno, in concomitanza con l’aumento del prezzo del gas, dell’energia elettrica e dei, sono stati svolti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilGazzettinoves : Caro carburanti, controlli a tappeto ad #Avellino: 29 violazioni contestate - @GDF - - ottopagine : Avellino, caro carburanti: blitz della Finanza e multe ai distributori #Avellino - FrancescoLibe : @DoraEbasta Ok la pandemia, la guerra ed il caro carburanti ma 500€ a piede mi sembrano tanti. - viaggiareonthe1 : Caro carburanti - Via libera della Camera al Decreto Trasparenza: La Camera ha approvato a larga maggioranza il dec… - Paola180468 : RT @gianfrancomer11: Roberto Nuzzo 15 gennaio 2023 LA GIORGIA NON RIESCE PIÙ A PRENDERCI PER IL CULO ! Caro carburanti? Giorgia ritiene c… -