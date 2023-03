Carmen Rossomando nuova direttrice del Museo Diocesano di Salerno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La gestione del‘San Matteo’ dida oggi e fino al 30 giugno 2025, è affidata all’Architetto. Laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, lavanta un Master Universitario II livello in Architettura e Arti per la per la liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Ateneo S. Anselmo di Roma. Baccalaureato -Licenza in Sacra Liturgia, con votazione ‘Magna cum Laude’ presso il Pontificio Istituto Liturgico Ateneo S.Anselmo di Roma, è membro del Comitato Scientifico del‘San Matteo’ di, nonché della Commissione Diocesana per l’arte sacra e i beni culturali ine della Fondazione di religione e di culto ...