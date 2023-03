Carmen Rossomando al vertice del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno

Leggi su zon

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Al via un “nuovo corso”, da oggi, 1° marzo, per il“San” di. Don Luigi Aversa, Direttore da quasi 10 anni dell’Ente, infatti, lascia il posto all’Architetto. L’Arcivescovo di-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi ha optato per una figura laica come Direttore, mirando, così, ad una sempre maggiore interazione con la realtà culturale cittadina e ad una ulteriore conoscenza delle numerose normative che regolano la vita delle istituzioni culturali. “Ringrazio Don Luigi per il contributo di passione, energia, impegno profuso da quasi 10 anni nella Direzione del– ha detto l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi – Tuttavia, il cambiamento è stato suggerito ...