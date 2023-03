Carlo Verdone: "Sergio Leone odiava il personaggio di Furio in Bianco Rosso e Verdone. Lo salvò Alberto Sordi” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Carlo Verdone durante la Conferenza Stampa su Rai Play ha condiviso alcuni gustosi aneddoti sulla sua carriera cinematografica. Carlo Verdone è il protagonista della decima puntata di Conferenza Stampa, disponibile da oggi 1 marzo su RaiPlay. L'attore, intervistato dagli studenti della 'sala stampa', ha condiviso alcuni gustosi aneddoti sulla sua carriera cinematografica. Carlo Verdone ha rivelato come Alberto Sordi abbia salvato il personaggio di Furio in Bianco Rosso e Verdone. Bianco, Rosso e Verdone è un film del 1981 diretto e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023)durante la Conferenza Stampa su Rai Play ha condiviso alcuni gustosi aneddoti sulla sua carriera cinematografica.è il protagonista della decima puntata di Conferenza Stampa, disponibile da oggi 1 marzo su RaiPlay. L'attore, intervistato dagli studenti della 'sala stampa', ha condiviso alcuni gustosi aneddoti sulla sua carriera cinematografica.ha rivelato comeabbia salvato ildiinè un film del 1981 diretto e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maxpink132 : @afiresign_ Andrea è come Mimmo celebre personaggio interpretato da Carlo Verdone gli spieghi le cose e lui non cap… - freedom19437590 : L'ultima luna Omaggio a Lucio Dalla Colonna sonora del film Borotalco di Carlo Verdone - sim_sevenagency : RT @RaiPlay: La differenza fra la comicità attuale e la comicità 'pirotecnica' degli anni di Carlo Verdone spiegata da Carlo Verdone durant… - Mas97706248 : @chiaradicebugie In che senso ? Carlo Verdone cit - CCuccaru : RT @Morphea0806: Lo sapevi? Fu sua l’intuizione di coinvolgere nel film Sabrina Ferilli, grande amica di sua moglie e Carlo Verdone, comico… -