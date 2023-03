Carcere di Avellino, unità cinofile scovano droga in pacco postale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano”, con il supporto di unità cinofile del Distaccamento nucleo cinofili di Avellino, nella giornata di ieri ha rinvenuto e sequestrato 300 grammi di Hashish e 10 di cocaina in un pacco postale spedito a detenuti”. Lo riferisce Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “Il Comandante di Reparto del Corpo Polizia Penitenziaria, sta intensificando i controlli per evitare l’introduzione di sostanze stupefacenti in Carcere grazie soprattutto al supporto delle unità cinofile”. Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria: “L’introduzione delle sostanze stupefacenti sono un problema grave per la sicurezza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di“Antimo Graziano”, con il supporto didel Distaccamento nucleo cinofili di, nella giornata di ieri ha rinvenuto e sequestrato 300 grammi di Hashish e 10 di cocaina in unspedito a detenuti”. Lo riferisce Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “Il Comandante di Reparto del Corpo Polizia Penitenziaria, sta intensificando i controlli per evitare l’introduzione di sostanze stupefacenti ingrazie soprattutto al supporto delle”. Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria: “L’introduzione delle sostanze stupefacenti sono un problema grave per la sicurezza ...

