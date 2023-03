Caratteristiche e benefici dei vini naturali | perché piacciono tanto?

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Life&People.it Bianchi, rossi o rosati, ma anche fruttati, secchi, amabili, leggeri o corposi, fermi e frizzantini. Ihannoe proprietà specifiche ma anche percezioni sensoriali uniche, che ognuno interpreta a proprio mododa buoni intenditori, noi italiani, non diciamo mai di no ad un calice di vino. Che sia l’accostamento perfetto per un pranzo o una cena, o semplicemente uno speciale compagno in una serata tra amici, non ha importanza. Il vino resta uno dei grandi protagonisti della nostra tavola. Proprio per questo, in un Paese che si distingue in tutto il mondo per la sua propostacola, negli ultimi tempi si è fatta avanti una grande riscoperta dei. Non una moda ma un reale interessamento da parte dei produttori e dei consumatori ...