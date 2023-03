Capolavoro Spalletti ha raddoppiato il valore della rosa del Napoli | i dati

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Lucianohaildei calciatori del, passando da 408 milioni di euro ad 800 milioni. Gli esempi che si possono fare in questo caso sono tanti, ma ci sono alcuni che sono ovviamente emblematici. Quello che più fa restare a bocca aperta è quello di Kvicha Kvaratskhelia prelevato per 11,5 milioni di euro, il prezzo del suo cartellino è aumentato del 943% scrive Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo De Laurentiis non vuole vendere né Kvaratkshelia né Osimhen, nonostante i due giocatori potrebbero portare nelle casse azzurre oltre 300 milioni di euro. Ma il bilancio delè solido e non ha bisogno di cessioni illustri. Questo non significa che non ci saranno, ma che qualora si dovesse presentare l’occasione ...

Quello diè " uncalcistico che ora è anche uneconomico ". Ancora su Kvara: "è possibile dire che il suo cartellino abbia ormai scalato la vetta dei 120 milioni. Da ...È nel meraviglioso Lobotka che si trova la sintesi deldi, primo in serie A per passaggi da due anni, come a suo tempo Jorginho, ma anche quinto per contrasti, e dunque un ...Il vero miracolo sportivo, però, lo ha realizzato Cristiano Giuntoli: ha trasformato questa squadra in una squadra da primato, facendo unsul mercato. Poiha completato il tutto, ...

CdS - Capolavoro Spalletti, i 18 punti sulla seconda da storia del calcio: il precedente record Tutto Napoli

Il Napoli di Spalletti ha visto aumentare il valore della sua rosa da 400 a 800 milioni. Il tecnico si è superato ...Il Napoli ha in tasca da domenica sera il 72 percento dello scudetto. Possiede 65 dei 90 punti che servono per essere imprendibile. Dietro, non possono sommarne più di 89. A Spalletti ...